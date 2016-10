Amazons Blitzangebote sind zeitlich und in der Menge streng limitiert - wer zu spät klickt, hat Pech gehabt. Allerdings können interessante Artikel für 15 Minuten im Warenkorb reserviert werden.

Wer eine Gamingmaus für Rechts- und Linkshänder sucht, wird bei der Roccat Kiro fündig.

Die meisten Gaming-Mäuse konzentrieren ihre Button-Phalanx auf der linken Seite - praktisch für Rechtshänder, eher doof für alle, die mit der linken Hand arbeiten. Die Roccat Kiro hingegen setzt auf eine symmetrische Formgebung mit je zwei Sondertasten links und rechts.

Dazu kommt ein optischer Sensor mit 4000 DPI sowie Umschaltung zwischen den Geschwindigkeitsstufen. Die Knopfbelegung, Geschwindigkeit, Makros und Lichteffekte lassen sich in einer übersichtlichen Software anpassen und dann direkt auf der Maus absichern. So ist das Eingabegerät auch an fremden Rechnern sofort perfekt eingestellt und einsetzbar.

