Hardcore-Spieler finden in den aktuellen Sale-Angeboten bei Gamesrocket bis zum 17. Oktober vom ultraharten Rollenspiel bis zur Rennsimulation viele günstige Angebote.

Von Jochen Redinger |

Für manche Spieler ist der höchste Schwierigkeitsgrad nicht schwierig genug, sie brauchen Herausforderungen, die andere in die Knie zwingen und nur mit eisernem Willen zu bezwingen sind! Wieder andere wollen sich tief in eine Simulationsmechanik einarbeiten, an jeder noch so kleinen Stellschraube drehen und immer die volle Kontrolle über ihr Werk spüren.

Beide Spielertypen sollten sich die Angebote im Bandai-Namco- und Codemasters Sale von Gamesrocket ansehen. Bis zum 17. Oktober gibt's dort nämlich jede Menge Hardcore-Spiele um bis zu 75 Prozent vergünstigt.

