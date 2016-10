Bei Caseking ist mit der Kor-FX Gaming-Weste ein neuer Artikel für VR-Fans im Angebot. Der Preis fällt mit 129,90€ (angesichts der Preise der VR-Brillen) sogar fast günstig aus.

Von Dennis Ziesecke |

Von Kor-FX stammt die Force-Feedback-Weste für VR-Anwendungen.

Trefferfeedback für VR-Spiele

Spiele in der Virtual Reality versprechen eine am Monitor nicht mögliche Immersion und zudem komplett neue Möglichkeiten für neue Spielideen. Dennoch werden wohl auch in der VR zahlreiche Shooter erscheinen - flotte Schießereien unter Freunden bringen schließlich noch am meisten Spaß. Um das Mittendrin-Gefühl bei einem virtuellen Schusswechsel noch zu steigern, gibt es bei Caseking eine Force-Feedback-Weste, die Treffer spürbar machen soll.

Die Weste arbeitet kabellos und simuliert Treffer mithilfe von Magneten im Inneren. Die dafür nötigen Informationen extrahiert ein USB-Dongle aus dem Audiosignal des Computers oder der Konsole. Für PS4-Spieler, sollte nach dem Kauf der Playstation VR mitsamt nötigem Zubehör noch Geld auf dem Konto sein, gibt es eine Adapterbox, die den Ton vom optischen Digitalausgang abgreift. Aufgrund der Arbeit mit Magneten rät der Hersteller dringend von der Nutzung ab, wenn ein Herzschrittmacher implantiert wurde oder generell Herzerkrankungen bekannt sind. Zudem dürfte schreckhafte Naturen die Immersion beispielsweise der Kitchen-Demo wohl überfordern wenn auch noch haptisches Feedback hinzukommt.