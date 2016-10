Bei Cyberport ist Amazing Tuesday mit einem Tablet-Angebot für Apple-Fans: Das iPad mini 4 gibt es in sehr begrenzter Stückzahl für 399€ statt 449€.

Von Dennis Ziesecke |

Das iPad mini 4 aus dem Cyberport-Angebot ist mit 64 Gbyte Speicher ausgestattet und nutzt ein 7,9"-Display.

Apples Antwort auf kleine und handliche Android-Tablets ist das iPad mini. Das flotte iPad mini 4 mit Apples A8-Prozessor und 64 GByte Flash-Speicher ist nun bei Cyberport im Rahmen des Amazing Tuesday im Angebot. Insgesamt standen allerdings nur 50 Stück davon für die Aktion zur Verfügung - ein großer Teil davon ist bereits verkauft.

Tatsächlich ist das Angebot mit 399€ nicht schlecht, üblicherweise beträgt der Preis 449€, Ausnahmen sind eher selten. Das Tablet nutzt einen 7,9 Zoll großen Bildschirm im Format 4:3, liegt sehr gut in der Hand und arbeitet angenehm schnell. Auch die Akkulaufzeiten des Tablets können sich sehen lassen: Obwohl die Akku-Kapazität gegenüber der dritten Generation zurückgeschraubt wurde, ist die Laufzeit höher. Notebookcheck kam auf etwas über 4 Stunden unter voller Last - eine halbe Stunde mehr als beim Vorgängermodell. Bei geringer Last und minimaler Beleuchtung waren es sogar 25 Stunden gegenüber 20 Stunden.

Achtung: Im Shop wird der Preis noch mit 449€ angegeben, im Warenkorb wird aber der richtige Deal-Preis angezeigt - zumindest, sofern noch Geräte vorhanden sind.

Apple iPad mini 4 Wi-Fi 64 GB für 399€