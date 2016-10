Bei Notebooksbilliger gibt es Rabattcodes für 50 bis 200 Euro, mit denen sich eine große Anzahl verschiedener Rechner von HP vergünstigt bestellen lassen. Die Rabatte gelten noch bis zum 25. Oktober.

Rabattcodes für bis zu 200 Euro Preisnachlass

Einen ganzen Stapel Notebooks und PCs aus dem Hause HP bietet Notebooksbilliger.de momentan günstiger an. Die heute gestartete Aktion läuft nur bis zum 25. Oktober, so dass ein wenig Eile bei der Kaufentscheidung durchaus geboten ist.

Die Höhe des Rabattes richtet sich nach dem Kaufpreis: So gibt es 50 Euro Rabatt auf Produkte bis 349€, während Produkte ab 1.000€ bereits einen Rabattcode für 200 Euro nutzen können.

Code HPPC50 - 50€ Rabatt auf Produkte bis 349€

Code HPPC70 - 70€ Rabatt auf Produkte von 350€ bis 499€

Code HPPC100 - 100€ Rabatt auf Produkte von 500€ bis 699€

Code HPPC150 - 150€ Rabatt auf Produkte von 700€ bis 999€

Code HPPC200 - 200€ Rabatt auf Produkte ab 1.000€

Mit dabei sind Desktop-Systeme wie der HP Pavilion 550-270ng mit Intel Core i7-6700, 16 GB RAM und der Nvidia Geforce GTX 960. Der Rechner kostet regulär 999€, mit Rabatt also nur 849€. Das HP Pavilion 17-ab010ng hingegen ist ein Notebook mit 17,3" Displaydiagonale in FHD, Intel Core i7-6700HQ, 8 GB DDR4-RAM und Nvidia Geforce GTX 960M für 1.099€ regulär, mit Rabatt also 899€. Ebenfalls 17,3" misst das FHD-Display des HP 17-x110ng. Das Notebook ist mit einem brandneuen Kaby-Lake-Prozessor ausgestattet, dem Core i5-7200U. Dazu gibt es 8 GB DDR4-RAM und eine AMD R7 M440. Der Preis liegt regulär bei 639€, mit dem 100-Euro-Rabattcode bleiben also nur 539€ über.

