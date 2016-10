In den Cybersale-Angeboten finden sich in dieser Woche das hochwertige Office-Notebook HP 350 G2 sowie B&P Play PeoPlay H7 wireless Kopfhörer für 249€ statt 449€.

Von Dennis Ziesecke |

Das HP 350 G2 ist ein preiswertes aber dennoch vollwertiges und hochwertig verarbeitetes Office-Notebook.

HP 350 G2 - Office-Allrounder

Es muss nicht immer die Spitzenklasse mit dicken Grafikchips und Quadcore-CPUs sein. Bei Notebooks zählen oft genug andere Werte: Gute Laufzeiten, eine runde und nicht die alltäglichen Arbeiten ausbremsende Performance und nicht zuletzt ein fairer Preis. Damit qualifiziert sich das HP 350 G2 als hochwertiges Brot-und-Butter-Notebook für den Alltag.

HP ist so freundlich, beim 350 G2 auf glänzende Oberflächen zu verzichten und zudem eine Handballenablage aus Metall zu verbauen, die sich in die Optik gut einfügt. Wer das Notebook manuell auf Trap bringen möchte: Arbeitsspeicher und Festplatte befinden sich leicht zugänglich hinter Wartungsklappen und können entsprechend einfach getauscht beziehungsweise erweitert werden. Mit einem zweiten RAM-Modul beispielsweise arbeitet das Notebook im DualChannel-Modus, was sich positiv auf die Leistung (vor allem der iGPU) auswirkt. Ein Tausch der Festplatte gegen eine SSD sorgt allerdings für den größten Leistungssprung.

Für die nötige Rechenleistung sorgt Intels Core i5-5200U, flankiert von 4,0 GByte DDR3-RAM und einer Festplatte mit 500 GByte. USB 3.0 ist ebenso wie ein DVD-Brenner und einem Fingerprint-Sensor vorhanden. Der Akku hält bis zu 5 Stunden. Als Betriebssystem kommen wahlweise Windows 7 oder Windows 8.1 zum Einsatz. Das 15 Zoll große Display löst mit 1.366x768 auf und ist matt.

