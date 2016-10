Bei Saturn sind aktuell einige Spiele im Angebot - schnell zuschlagen lohnt sich, einige Titel der Aktion (wie Uncharted 4 für 20€) sind bereits vergriffen.

Von Dennis Ziesecke |

The Witcher 3: Wild Hunt begeistert Rollenspiel-Fans - und ist für Witcher-Spieler ein Pflichtkauf.

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (PC) und Fallout 4 (XBox One)

Pile of Shame schon abgearbeitet? Egal, neue Spiele passen immer auf den Stapel. Bei Saturn gibt es Verlockungen in Form vom grandiosen Addon Blood and Wine für The Witcher 3: Wild Hunt. Die Erweiterung des Hexer-Abenteuers ist aktuell für nur 10€ zu haben. Es handelt sich beim Saturn-Angebot um die PC-Version, die Fassungen für aktuelle Konsolen sind etwas teurer. Mit in der Box sind die GWINT-Regeln und GWINT-Kartensätze sowie eine Collector's Box. Für das Addon ist das Hauptspiel erforderlich.

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine PC für 10€

Weniger fantastisch sondern stark endzeitlich geht es bei Fallout 4 zu. Das Rollenspiel von Bethesda bietet ebenfalls eine große Spielwelt und wochenlanges Erkunden. Und wer wollte nicht schon immer mal seine eigene Endzeit-Siedlung ausbauen, Mutanten jagen und mit schrottreifen Waffen übermächtige Monster jagen? Saturn bietet die Xbox-One-Version für nur 15€ an.

Fallout 4 XBox One für 15€