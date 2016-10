Amazon bietet noch bis Ende Oktober den Viewsonic VX2457 zum reduzierten Preis an - statt 179,90€ sind es aktuell nur 129€, eine Ersparnis von 28 Prozent. Und auch in anderen Shops ist der Bildschirm nicht günstiger zu bekommen.

Von Dennis Ziesecke |

Der Viewsonic VX2457 bietet 1920x1080 Bildpunkte bei maximal 75 Hz und unterstützt Freesync mit AMD-Grafikkarten.

Schön am PC-Gaming ist neben der unbestreitbaren Spiele-Vielfalt die preisliche Skalierbarkeit bei den Komponenten. Auch mit vergleichsweise preiswerten Mittelklasse-Grafikkarten lässt es sich gut zocken und selbst ein reaktionsschneller Monitor muss nicht viel kosten. Mit dem ViewSonic VX2457 ist der Gaming-Einstieg mit nur 129€ besonders preiswert.

Angesichts des niedrigen Preises kaum überraschend löst der Bildschirm mit 1.920x1.080 Bildpunkten recht konservativ auf. Das muss bei 24 Zoll kein Nachteil sein, Spiele sind auch in FullHD ausreichend scharf. Die Reaktionszeit des Displays fällt mit nur 1ms besonders niedrig aus. Überraschend ist aber die auf 75 Hz angehobene Wiederholfrequenz und der Support von AMDs Freesync. So fühlt sich das Spiel auch mit schwankenden Frameraten flüssiger an als nur mit VSync - besonders interessant für Besitzer schwächerer Grafikkarten, die nicht durchgehend 60 oder gar 75 FPS liefern können.

ViewSonic VX2457 23,6 Zoll FHD-Monitor, 1ms, 75 Hz, Freesync für 129€