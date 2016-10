Günstiger wirds nicht: PES 2015 gibt es bei Saturn aktuell für nur einen Euro - zum Abholen im Markt oder per Lieferung versandkostenfrei.

Von Dennis Ziesecke |

Pro Evolution Soccer 2015 ist zwar nicht der aktuellste Teil der Serie, spielt sich aber immer noch gut.

Sammlung vervollständigen? Teil verpasst? Einfach mal in PES reinschauen? Kein Problem, kostet nur einen Euro. Zu diesem Preis bietet Saturn aktuell Pro Evolution Soccer 2015 an. Damit der niedrige Preis nicht von den Versandkosten aufgefressen wird, wird der Artikel versandkostenfrei verschickt. Alternativ kann das Spiel aber natürlich auch in einer Saturn-Filiale abgeholt werden.

Mit der 2015er-Auflage der beliebten Spielreihe gelang Konami ein würdiger Gegenspieler der konkurrierenden Fifa-Serie, Gamestar vergab 87%. Michael Graf urteilte im Fazit seines Tests:

PES bleibt das Fußballspiel der großen Gefühle - und des großen Spielgefühls: Wenn's rein nach dem Rasengeschehen geht, nach Steuerung und Ballverhalten, dann ist PES 2015 für mich die beste Fußballsimulation seit Jahren. Ja, seit Jahren. Es fühlt sich besser, direkter, einfach befriedigender an als seine Vorgänger, ohne Kompromisse beim Realismus einzugehen.

Ein Fehlkauf ist das Spiel für nur einen Euro wohl nur für totale Fußballmuffel und natürlich für alle, die das Spiel bereits besitzen. Wobei, der Trend geht ja angeblich zum Backup-Spiel..

