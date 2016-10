Nur in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und ausschließlich online sind die Angebote des Gönn-dir-Dienstags bei Mediamarkt. Diese Woche gibt es Angebote rund um die Xbox One.

Mediamarkt bietet aktuell ein Bundle aus Xbox One S 500 GB, Fifa 17 und einem 4K-Fernseher von LG an.

Xbox One klassisch oder Xbox One S im Angebot

Zwei Bundles mit Microsofts Xbox One finden sich heute bei Mediamarkt. Für 249€ gibt es die klassische Xbox One 500 GB mit Battlefield 1 für nur 249€. Ein Wireless-Controller liegt der Konsole bereits bei, so dass der Kampf direkt nach Lieferung losgehen kann.

Das zweite Angebot enthält die neuere Xbox One S mit 500 GByte (in weißer Farbgebung) im Bundle mit FIFA 17. Ebenfalls mit dabei ist der LG-Fernseher LG 49UH600V, eine LED-TV mit 49 Zoll Displaydiagonale und UHD-Auflösung. Die Kombination ist praktisch, ist die Xbox One S doch einer von sehr wenigen erhältlichen UHD-Blu-Ray-Playern. Der HDMI-Anschluss ist in der aktuellen Version 2.0 vorhanden, so dass die Konsole auch 4K-Inhalte ausgeben kann. Zusammen mit dem Fernseher, der Konsole und dem Spiel kostet das Bundle nur 777€.

Die Angebote der Dienstags-Aktion sind nur Online und nur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Die Produkte können nicht im Laden abgeholt werden, es sind reine Online-Deals, die nur zwischen 20 Uhr am Dienstag und 9 Uhr am Mittwoch gelten.

