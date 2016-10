Die Amazon Blitzangebote starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir in der News angeben. Die Angebote sind zeitlich und in der Menge limitiert, können aber für 15 Minuten im Warenkorb reserviert werden.

Von Dennis Ziesecke |

Mit 512 GByte bietet die Transcend SSD370S viel Speicher für Betriebssystem und Spiele. Noch mehr bietet die OCZ Trion mit 960 GByte.

SSDs mit 512 und 960 Gigabyte in den Blitzangeboten

Am Mittwoch finden sich in den Amazon Blitzangeboten gleich zwei SSDs mit unterschiedlichen Größen. Die Transcend SSD370S ist mit 512 GByte ausgestattet, setzt auf die SATA-III-Schnittstelle und wird mit einem Einbaurahmen für 3,5 Zoll ausgeliefert. Das Aluminiumgehäuse wirkt hochwertig und fast schon zu schade um im PC zu verschwinden. Die Geschwindigkeit gibt der Hersteller mit bis zu 550 MB/s (lesend) an. Fast doppelt so viel Speicher gibt es, ebenfalls in den Blitzangeboten, mit der OCZ Trion, die gleich 960 GByte fasst.

Transcend SSD370S 2,5" SSD 512 GByte MLC SATA III ab 9:05 Uhr

Weitere Blitzangebote bei Amazon

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen