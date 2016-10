Caseking bietet aktuell die Asus GTX 1070 Dual mit 8 GByte GDDR5-RAM und inklusive der Vollversion von Gears of War 4 für nur 399€ an. Wem das zu teuer ist: Die erst gestern erschienene GTX 1050 Ti ist ebenfalls lagernd verfügbar.

Von Dennis Ziesecke |

Die Asus GTX 1070 Dual 8G bietet enorme 3D-Leistung kombiniert mit geringer Energieaufnahme.

Geforce-Grafikkarten: Angebote bei Caseking

Nvidias Pascal konnte sich gut auf dem Markt etablieren - dank guter Performance bei geringem Energiebedarf durchaus nachvollziehbar. Während die GTX 1080 vielen Gamern zu teuer ist, erfreut sich die GTX 1070 großer Beliebtheit. Ein besonders preiswertes Modell mit guter Custom-Kühlung gibt es in Form der Asus GTX 1070 Dual 8G, die auf ein namensgebendes Doppel-Lüfter-Gespann zur Kühlung setzt. Wird die Karte nicht mit 3D-Anwendungen belastet, stehen die Lüfter zudem komplett still. Als Extra gibt es beim Kauf der Karte einen Downloadcode für die Vollversion des brachialen Shooters Gears of War 4. Im Preisvergleich kostet die Karte aktuell 449€, bei Caseking nur 399€.

Achtung: Es handelt sich dabei um eine Sonderaktion von Caseking, der Angebotspreis gilt nur bis Donnerstag, 27. Oktober um 10 Uhr.

Asus GTX 1070 Dual 8G 8192 MB GDDR5 für 399€

Brandneu: Inno 3D Geforce GTX 1050 Ti

Erst gestern offiziell erschienen treibt die GTX 1050 Ti aktuell der Gamestar-Hardwareredaktion den Schweiß auf die Stirn - dort werden die Partnerkarten gerade auf Her(t)z und Nieren getestet. Für preisbewusste Gamer mit kleinem Geldbeutel dürfte die GTX 1050 Ti aber ein guter Einstieg in Nvidias Pascal-Riege sein: Nvidia sieht die Karte als Nachfolge der GTX 960, knapp über deren Leistungsklasse dürfte sie sich auch einordnen. Allerdings mit einem deutlich geringeren Energiebedarf, auf einen zusätzlichen Stromstecker verzichtet Nvidia, was die Energieaufnahme auf maximal 75 Watt begrenzt. Im Gegensatz zur etwas sparsam bestückten GTX 1050 (2 GB) setzt die 1050 Ti auf 4,0 GByte GDDR5-RAM, angebunden mit 128 Bit.

Damit eignen sich Karten wie die besonders schmale Inno3D Geforce GTX 1050 Ti Compact besonders gut für kleine HTPCs - das Kühlsystem der Karte ist nicht länger als der PCIe-Slot, einzig die doppelte Bauhöhe der Karte sollte beachtet werden.

Inno3D GTX 1050 Ti Compact 4096 MB GDDR5 für 169,90€