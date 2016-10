Redcoon zelebriert das nahende All Hallow's Eve, auch als Halloween bekannt, mit täglichen Late-Night-Angeboten, die jeweils bis zum kommenden Morgen gelten. Die Angebote sind jedoch nur in sehr begrenzter Stückzahl vorrätig.

Von Dennis Ziesecke |

Turtle Beach Heroes of the Storm - das Headset für Fans des Spieles ist aktuell besonders preiswert.

Bei Redcoon lässt sich heute Abend ein Headset-Schnäppchen machen: Das Turtle Beach Heroes of the Storm ist ein gängigerweise rund 39€ teures Gaming-Headset. Heute im Angebot bei Redcoon in begrenzer Stückzahl für nur 11€.

Das Headset sorgt mit zwei 50mm-Treibern für satten Klang bei einem Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz. Das Mikrofon ist abnehmbar. Auch die Lautsprecherabdeckungen sind wechselbar, bei Turtle Beach gibt es weitere Motive zur Auswahl. Angeschlossen wird das Headset via 3,5 mm Klinkenstecker.

Turtle Beach Heroes of the Storm Headset für 11€