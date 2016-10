Amazon reagiert auf die Playstation-Angebote von Saturn und Mediamarkt: Nun gibt es auch hier das Bundle aus Konsole, zusätzlichem Controller und FIFA 17 für 299€. Als kleinen Bonus gibt es bei Amazon das Spiel allerdings im Steelbook.

Bei Amazon gibt es die PS4 slim mit 1 TB Speicherplatz, zweitem Controller und FIFA 17 im Steelbook.

Noch immer kein passendes Konsolenbundle gefunden? Wie wäre es denn mit dem aktuellen Amazon-Deal und der PS4 1,0 TByte in der neuen Slim-Variante, mit zweitem Controller und FIFA 17 im Steelbook? Mit dem Bundle lässt sich gleich losspielen und wenn ein passender Mitspieler gefunden ist steht packenden Duellen auf dem virtuellen Rasen nichts mehr im Wege. Irgendwann wird sicherlich auch Playstation VR wieder verfügbar sein, so dass die Konsole sich sogar im Handumdrehen in eine VR-Basis verwandelt.

Playstation 4 slim 1,0 TByte + zweit-Controller + FIFA 17 Steelbook für 299€