Mad Catz bietet mit der S.T.R.I.K.E. eine mechanische Gamer-Tastatur mit extravagantem Aussehen.

Gamer-Keyboard von Mad Catz im Angebot

Freunde hochwertiger mechanischer Tastaturen für Gamer sollten einen Blick auf die Mad Catz S.T.R.I.K.E. werfen. Die für eSports entwickelte Tastatur setzt auf Kailh Brown-Switches, die Tasten sitzen in einem robusten Gehäuse aus Metall. Ghosting ist der Tastatur fremd, ein Zusatzprozessor kümmert sich darum. So lässt sich tatsächlich jede Tastenkombination drücken ohne dass es zu Phantomanschlägen kommt. Dazu kommen 12 programmierbare Makro-Tasten im oberen Bereich. Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich individuell auch für einzelne Tastaturbereiche einstellen - beispielsweise die WASD-Tasten, die sich so im Dunkeln nicht mehr verfehlen lassen.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. mechanische Gamer-Tastatur ab 19 Uhr

