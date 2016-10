Es müssen nicht immer die Blitzangebote oder der legendäre Black Friday sein um bei Amazon ein Schnäppchen zu machen. Aktuell und ohne Gewähr für die Dauer des Angebotes gibt es eine 960 GByte fassende SSD von OCZ zum Sonderpreis.

Viel Speicher für vergleichsweise wenig Geld gibt es aktuell mit der OCZ TR150 mit 960 GByte.

Update: Das Laufwerk ist jetzt vergriffen, der Preis liegt wieder bei 229€.

Die Trion 150 von OCZ ist eine klassische SATA-SSD im 2,5-Zoll-Format. Da SSDs recht anspruchslos bezüglich des Einbaus in den PC sind, lässt sich das Laufwerk in so gut wie jedem PC und natürlich auch Notebook verbauen. Auch für Konsolen wie die PS4 ist das Laufwerk eine Alternative um Ladezeiten zu verringern. Die SSD setzt auf NAND-Speicher von Toshiba, der TLC-Flash wird in modernen 15 nm gefertigt. Auch der Controller stammt von Toshiba.

Mit 960 Gigabyte bietet das Laufwerk viel Speicherplatz auch für größere Spielesammlungen. Die Auswirkungen auf die PC-Nutzung nach einem Umstieg von einer HDD ist allerdings immens - kaum ein SSD-Nutzer wird anschließend noch freiwillig Festplatten in neuen Computern akzeptieren.

OCZ Trion 150 TR-150 SATA-SSD 960 GB für 179€