Auf Steam ist der diesjährige Halloween Sale mit vielen Angeboten gestartet. Besonders Horrorspiele sind um viele Euro günstiger zu bekommen.

Von Johannes Rohe |

Im Steam Halloween Sale sind vor allem Horrorspiele rabattiert.

Der diesjährige Steam Halloween Sale ist am 28. Oktober 2016 um 19 Uhr gestartet. Die Halloween Aktion läuft bis zum 1. November 2016. Passend zum Thema gibt es viele Horrorspiele im Angebot, zum Beispiel das gerade erschienene Through the Woods, Killing Floor 2 oder Evil Within. Außerdem haben viele Spiele besondere Halloween-Updates und DLCs erhalten. Diese sind ebenfalls rabattiert.

Sogar Film-Fans kommen dieses Jahr auf ihre kosten. Steam bietet einige Horrorfilme vergünstigt zum Kauf an. Darunter auch der Kultfilm American Psycho.

Im Vergleich zu anderen Rabattaktionen wie dem Steam Summer Sale ist die Halloween Aktion in diesem Jahr eher übersichtlich. So gibt es weder ein witziges Minigame noch täglich wechselnde Highlights.