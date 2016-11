Die Amazon-Blitzangebote starten zu einem vorgegebenen Zeitpunkt, den wir in der News angeben. Anschließend sind die Angebote zeitlich und in der Menge limitiert, Informationen dazu finden sich auf der jeweiligen Angebotsseite rechts oben.

Das Logitech G231 Prodigy ist ein Spiele-Headset für Konsolen und PC.

Spiele-Headset Logitech G231 Prodigy im Angebot

Das Logitech G231 Prodigy Gaming Headset kann mit dem PC, aber auch mit einer Playstation 4 oder Xbox One verwendet werden. Für den PC liegt ein Y-Splitterkabel bei. Das Headset bietet satten Stereoklang und ein gerichtetes, einklappbares Mikrofon. Die Lautstärkeregelung und die Stummschaltung befinden sich am zwei Meter langen Anschlusskabel. Die Ohrpolster aus Sport-Performance-Stoff sind waschbar und die Ohrmuscheln sind um bis zu 90 Grad drehbar und liegen daher immer flach an.

Logitech G231 Prodigy-Gaming-Headset ab 9 Uhr

