Mediamarkt bietet Xbox-Bundles für je 349€ - mit dabei ist immer ein zweiter Wireless-Controller sowie das Spiel Gears of War 4. Ein weiteres Spiel kann aus einer illustren Liste hochwertiger Toptitel gewählt werden.

Von Dennis Ziesecke |

Bundlezeit bei Mediamarkt mit der Xbox One S 1TB sowie zwei Top-Spielen und einem Zusatzcontroller.

Bei Mediamarkt beginnt die Zeit der Verlockungen, der Kontostandskiller und Zeiträuber: Nur noch wenige Wochen bis Weihnachten und schon gibt es spannende Bundle-Angebote für Nerds, die sich selbst eine neue Konsole schenken wollen. Oder schenken lassen wollen. Oder verschenken wollen - sie ahnen, woraus es hinaus läuft?

So liegt der Xbox One S 1TB nicht nur ein zweiter Wireless-Controller bei sondern auch das aktuelle Ballerspektakel Gears of War 4. Zusätzlich gibt es ein weiteres Spiel ohne weitere Kosten dazu - hier kann zwischen diesen Top-Titeln ausgewählt werden:

GTA V

Mafia III

The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition)

Forza Horizon 3

Titanfall 2

Als praktischen Nebeneffekt bietet die Konsole zudem UHD-Blu-ray-Fähigkeiten und auf 4K ausgelegte Videoausgänge - was die Xbox One S zu einem der attraktivsten Videoplayer macht.

Gegenüber den Einzelpreisen lassen sich so bequem gut 100€ sparen. Bei Abholung im Mediamarkt entfallen zudem die Versandkosten - das Bundle kann aber bequem online in den nächst gelegenen Laden bestellt werden.

Xbox One S 1TB Konsolenbundle mit 2. Controller und zwei Spielen für nur 349€