Bei GOG.com ist ein Herbstschlussverkauft gestartet. Bis zum 13. November 2016 sind zig Spiele teils extrem günstig zu haben. Wir stellen die besten Titel vor, die mindestens um 75 Prozent reduziert sind.

Bei GOG sind im Herbst Sale Spiele bis zu 90 Prozent reduziert. Wir picken uns die besten Angebote ab 75-Prozent-Rabatt raus.

Herbst ist Schnäppchenzeit! Nach den Halloween Sales bei Steam, GOG und im Humble Store gibt es nun auf GOG.com schon den nächsten Schlussverkauf. Der große Herbst Sale ist heute gestartet und läuft mit wechselnden Angeboten noch bis zum 13. November um 11:59 Uhr.

Geworben wird mit Rabatten bis zu 90 Prozent und kostenlosen Spielen. So gibt es aktuell 48 Stunden lang Little Big Adventure 2 gratis, also schnell zuschlagen! Im Lauf der Aktion sollen aber noch weitere Gratis-Spiele dazukommen. Außerdem können fleißige Käufer Erfahrungspunkte (EP) sammeln, um die kostenlose Spiele Expeditions: Conquistador, Dex und Victor Vran freizuschalten.

Teil des Sales sind echte Spitzenangebote, teilweise um bis zu 75% und mehr reduziert. Damit Sie da nicht den Überblick verlieren, sammeln wir hier die aktuell besten reduzierten Spiele und Angebote aus dem Sale.

Die hier aufgeführten Angebote stammen von GOG.com. Wir berichten auf GameStar.de regelmäßig über interessante Sales-Aktionen von Steam, Amazon, Origin, Uplay, GOG und anderen Anbietern und Plattformen.

Age of Wonders 3 Deluxe Edition

Release: 1. April 2014 Genre: Rundenstrategie GameStar-Wertung: 82

8,79 Euro, 75 Prozent Rabatt

FTL: Advanced Edition

Release: 14. September 2012 Genre: Strategie GameStar-Wertung: 78

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

Psychonauts

Release: 19. April 2005 Genre: Action-Adventure GameStar-Wertung: 77

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

Stacking

Release: 6. März 2012 Genre: Puzzlespiel GameStar-Wertung: 80

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

Sir, You Are Being Hunted

Release: 1. Mai 2014 Genre: Ego-Shooter GameStar-Wertung: 70

2,79 Euro, 85 Prozent Rabatt

Bastion

Release: 16. August 2011 Genre: Action GameStar-Wertung: 82

3,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

The Witcher 2 Enhanced Edition

Release: 17. Mai 2011 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 89

2,79 Euro, 85 Prozent Rabatt

Wargame: European Escalation

Release: 17. Februar 2012 Genre: Echtzeit-Strategie GameStar-Wertung: 82

1,89 Euro, 79 Prozent Rabatt

Unreal 2: The Awakening

Release: 6. Februar 2003 Genre: Ego-Shooter GameStar-Wertung: 80

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

Divinity 2: Developer's Cut

Release: 24. Juli 2009 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 84

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

SteamWorld Dig

Release: 5. Dezember 2013 Genre: Jump&Run GameStar-Wertung: 72

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

Age of Wonders 2: Der Zirkel der Zauberer

Release: 12. Juni 2002 Genre: Rundenstrategie GameStar-Wertung: 77

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

Transistor

Release: 20. Mai 2014 Genre: Action-Rollenspiel GameStar-Wertung: 74

4,79 Euro, 75 Prozent Rabatt

Divinity: Dragon Commander

Release: 6. August 2013 Genre: Strategie GameStar-Wertung: 81

5,49 Euro, 85 Prozent Rabatt

Starpoint Gemini 2

Release: 10. Oktober 2014 Genre: Weltraum-Action GameStar-Wertung: 70

7,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

The Witcher: Enhanced Edition

Release: 25. September 2008 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 83

1,39 Euro, 85 Prozent Rabatt

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Release: 8. August 2013 Genre: Jump&Run GameStar-Wertung: 85

3,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

F.E.A.R. Platinum

Release: 17. Oktober 2005 Genre: Ego-Shooter GameStar-Wertung: 89

2,29 Euro, 75 Prozent Rabatt

Divine Divinity

Release: 2. August 2002 Genre: Action-Rollenspiel GameStar-Wertung: 73

0,89 Euro, 84 Prozent Rabatt

Lego Batman: Das Videospiel

Release: 10. Oktober 2008 Genre: Action-Adventure GameStar-Wertung: 81

3,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

