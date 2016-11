Auf GOG.com findet aktuell der Herbstschlussverkauf mit zahlreichen reduzierten DRM-freien Spielen statt. Wir picken uns hier die besten Angebote zu Spielen mit Top-Wertung (GameStar ab 85%) der letzten drei Jahre heraus.

Von Elena Schulz |

GOG.com steht ausgeschrieben eigentlich für Good Old Games, kein Wunder also, dass sich in unserem Herbst-Sale-Special zu den Angeboten mit mindestens 75 Prozent Rabatt viele Klassiker finden. Allerdings sind im Ungeheuren Herbstschlussverkauf auch zahlreiche aktuelle, hochkarätige Titel reduziert, die weder in dieser Liste noch in unserem Video mit neun Spartipps aus der Redaktion auftauchen.

Deshalb listen wir hier die besten Angebote für Spiele der letzten drei Jahre mit einer GameStar-Wertung von 85 oder höher auf. Die sind vielleicht nicht ganz so stark rabattiert, lohnen sich aufgrund ihrer Qualität aber trotzdem. Der GOG.com Herbst Sale läuft noch bis zum 13. November und lockt abseits der Angebote auch mit Gratisspielen und Sammelpunkten.

Die hier aufgeführten Angebote stammen von GOG.com. Wir berichten auf GameStar.de regelmäßig über interessante Sales-Aktionen von Steam, Amazon, Origin, Uplay, GOG und anderen Anbietern und Plattformen.

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Release: 30. Juni 2014 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 87

Preis: 19,99 Euro, 50 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

The Witcher 3: GOTY Edition

Release: 30. August 2016 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 93

Preis: 29,99 Euro, 40 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

Tropico 5: Complete Collection

Release: 23. Mai 2014 Genre: Aufbau-Strategie GameStar-Wertung: 88

Preis: 13,99 Euro, 65 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

Pillars of Eternity: Hero Edition

Release: 26. März 2015 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 92

Preis: 20,99 Euro, 50 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

Day of the Tentacle Remastered

Release: 22. März 2016 Genre: Point&Click-Adventure GameStar-Wertung: 90

Preis: 9,99 Euro, 33 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

Grim Fandango Remastered

Release: 26. Januar 2015 Genre: Point&Click-Adventure GameStar-Wertung: 85

Preis: 6,99 Euro, 50 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

Metro 2033 & Last Light Redux

Release: 29. August 2014 Genre: Ego-Shooter GameStar-Wertung: 87

Preis: Je 7,99 Euro, 60 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

The Witcher 3: Hearts of Stone

Release: 13. Oktober 2015 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 87

Preis: 7,49 Euro, 25 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

The Witcher 3: Blood and Wine

Release: 31. Mai 2016 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 90

Preis: 14,99 Euro, 25 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

The Witness

Release: 26. Januar 2016 Genre: Puzzlespiel GameStar-Wertung: 85

Preis: 24,69 Euro, 33 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG

Stardew Valley

Release: 26. Februar 2016 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: 86

Preis: 10,49 Euro, 25 Prozent Rabatt

» Test auf GameStar.de lesen

» Hier geht's zum Sale-Angebot auf GOG