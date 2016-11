Amazon Blitzangebote starten zu einem vorgegebenen Zeitpunkt - wir nennen ihn in der News. Anschließend sind die Deals zeitlich und in der Menge begrenzt, bei interessanten Angeboten lohnt es sich, den Warenkorb zum Reservieren zu nutzen.

Von Dennis Ziesecke |

Der Xbox Wireless Controller in der JD Fenix Limited Edition ist im Design an die Rüstung des Gear of War-Helden angelehnt.

Xbox Wireless Controller als Limited Edition

Der mit Xbox One, Xbox One S und Windows 10 kompatible kabellose Controller ist bei Amazon den kompletten Samstag für 48,99€ im Angebot. Die Menge ist allerdings limitiert, schnelles Zuschlagen lohnt sich daher.

Die Besonderheit des Controllers ist das lasergefräste Design, das sich an die Rüstung von JD Fenix aus Gears of War 4 anlehnt. Zudem gibt es ein exklusives Emblem für die Multiplayer-Lobby und drei Gear-Packs mit speziellen Items. Verbunden wird der Controller via Bluetooth, auf dem PC allerdings exklusiv unter Windows 10.

Xbox Wireless Controller - Gears of War 4 JD Fenix Limited Edition für 48,99€

