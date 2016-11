Diese Woche hat Notebooksbilliger wieder zahlreiche Produkte im Preis gesenkt. Die Wochenangebote gelten vom 07. November bis zum 13. November.

Von Dennis Ziesecke |

Das Asus Z170 Pro Gaming kostet im Bundle mit Intels Core i5-6600K nur 333€. Dazu gibt es von Asus den Downloadcode für Mafia 3 gratis obendrauf.

Asus-Mainboard, Intel Quadcore-Prozessor und Mafia 3 im Bundle

Wer bei Notebooksbilliger ausschließlich an Notebookangebote denkt, liegt falsch. Der Shop bietet auch weitere Hardware, auch für Desktop-PCs. Wer seinen Rechner pünktlich zur nassen Jahreszeit mit genug Power für Battlefield 1, Call of Duty oder Civilization 6 versorgen möchte, kann bei diesem Deal bedenkenlos zuschlagen: Für 333€ gibt es das Asus Z170 Pro Gaming, Intels Core i5-6600K aus aktueller 14nm-Fertigung und mit offenem Multipliktor und der Vollversion von Mafia 3 im Set. Auch wenn der Vergleichspreis von Notebooksbilliger utopisch ist, lässt sich mit dem Bundle auch gegenüber anderen Shops ein wenig Geld sparen. Passender DDR4-Arbeitsspeicher fehlt im Set allerdings und sollte daher zusätzlich bestellt werden. Für erste Gehversuche ist die CPU in der Boxed-Variante, also mit beiliegendem Lüfter (und Wärmeleitpaste) enthalten, Übertakter sollten aber besser auf einen höherwertigeren Lüfter sparen.

Asus Z170 Pro Gaming Mainboard + Intel Core i5-6600K CPU + Mafia 3 für 333€

