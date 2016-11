Amazons Blitzangebote starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir in der News nennen. Anschließend sind die Angebote zeitlich und in der Menge begrenzt. Prime-Nutzer sind im Vorteil, sie sehen neue Angebote 30 Minuten früher.

Von Dennis Ziesecke |

Mit der Seagate Expansion Desktop 5 TB verlieren auch umfangreiche Backups ihren Schrecken.

5 Terabyte externer Speicher von Seagate

Eine alte Regel besagt: Speicher kann man nie genug haben. Und dass die Regel nicht ganz falsch liegt zeigt die Tatsache, dass Festplatten immer größer werden - genauso wie Filme, Fotos und Spiele. Vergleichsweise preiswert lässt sich der Speicherplatz mit der Seagate USB-HDD aus den Blitzangeboten erweitern. 5 Terabyte finden Platz in einem hübschen externen Gehäuse. Dass es sich dabei um ein 3,5-Zoll-Laufwerk und ein Gehäuse mit externem Stromanschluss handelt dürfte wenig verwundern. Dank USB 3.0 limitiert die Festplatte die maximale Geschwindigkeit, nicht die Schnittstelle.

Wenn so viel Speicher nicht benötigt wird und es lieber etwas portabler sein darf: In den weiteren Angeboten findet sich auch die Seagate Backup Plus Slim 2 TB, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird und auf ein 2,5"-Laufwerk setzt.

Seagate Expansion Desktop 5TB externe HDD USB 3.0 ab 11:30 Uhr

