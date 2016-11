Es ist Dienstag, es gibt Deals bei Mediamarkt. Heute werden PS4-Spieler bedacht: Das am 11. November erscheinende Dishonored 2 zusammen mit einem Jahr Playstation Plus für zusammen 79€.

Von Dennis Ziesecke |

Dishonored 2 erscheint am 11. November, wer jetzt bei Mediamarkt vorbestellt bekommt für einen geringen Aufpreis ein Jahr PS+ dazu.

Die Arkane Studios haben sich schon mit dem grandiosen Dark Messiah of Might&Magic einen famosen Ruf erarbeitet, Konsolenspieler erinnern sich aber wohl besser an Dishonored. Dessen zweiter Teil erscheint in wenigen Tagen am 11. November unter anderem für die Playstation 4. Eben diese Version bietet Mediamarkt in ihren Dienstag-Abend-Angeboten zusammen mit 365 Tagen Playstation Plus für nur 79€ an.

Die hier angebotene Version enthält zusätzlich ein exklusives Metal Plate sowie den DLC »Das Paket des Kaiserlichen Assassinen«. Playstation Plus hingegen bietet nicht nur den vollen Multiplayerspaß auf der PS4 sondern monatlich auch einige Gratisspiele im Store. Der Einzelpreis des Spieles beträgt 55€, Playstation Plus kostet 49,99€, was einen Gesamtpreis von 104,99€ ergibt. Im Bundle sind es 79€ zuzüglich Versandkosten (Abholung im Markt ist bei diesem Angebot nicht möglich). Dieser Deal ist nur zwischen 20 Uhr (Dienstag) und 9 Uhr (Mittwoch) und ausschließlich Online verfügbar.

Dishonored 2: Das Vermächnis der Maske + Playstation Plus Live 365 Tage für 79€