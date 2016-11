Amazons Blitzangebote starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir in der News angeben. Anschließend sind die Deals zeitlich und in der Menge limitiert. Prime-Nutzer sehen neue Angebotspreise eine halbe Stunde früher.

Von Dennis Ziesecke |

Die Logitech G400s bietet eine angenehme Ergonomie und einen zuverlässigen optischen Sensor.

Logitech G400s in den Blitzangeboten

Einige Gamer halten die G400s für den legitimen Nachfolger der Logitech MX518 - tatsächlich fühlt sich die G400s sehr schnell genauso gut in der Hand an wie die fast schon legendäre MX518. Auch in punkto Zuverlässigkeit kann die optische Maus überzeugen, der 4000-dpi-Sensor lässt sich nur schwer aus dem Trab bringen.

Im Gamestar-Test räumte die Logitech G400s satte 91 Punkte ab, Pluspunkte sind vor allem die sehr hohe Präzision und die niedrige Lift-Off-Distanz sowie die gute Ergonomie (zumindest für Rechtshänder).

Wer gestern den LG UHD-Monitor verpasst haben sollte - ab 9 Uhr bietet Amazon ein vergleichbares Modell in weiß statt in schwarz an, der Link findet sich in den weiteren Angeboten. Zusammen mit einigen externen Festplatten von Seagate, die sich ebenfalls in den Blitzangeboten tummeln.

Logitech G400s optische Gaming-Maus USB ab 15.55 Uhr

