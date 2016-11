Beim Kauf von zwei ausgewählten Asus-Produkten (bei einem Händler, auf einer Rechnung) gibt es aktuell gratis Battlefield 1 als Downloadkey dazu.

Von Dennis Ziesecke |

Battlefield 1 gibt's gratis - beim Kauf von zwei an der Aktion teilnehmenden Asus-Produkten auf einer Rechnung.

Eine neue Maus mitsamt Mauspad für 49€ kaufen und Battlefield 1 gratis dazu erhalten - das ist eine handfeste Ansage von Asus. Wobei dieser Wert die aktuell günstigste Kombination verschiedener teilnehmender Produkte darstellt, bestehend aus der Asus Cerberus Gaming Maus und dem Cerberus Gaming Mauspad beim Kauf direkt bei Amazon.

Asus verschenkt den Downloadkey für Battlefield 1, dafür sind aber gewisse Anforderungen zu erfüllen: Die beiden zu kaufenden Produkte müssen an der Aktion teilnehmen - die entsprechende Hardware findet sich auf der Übersichtsseite zur Aktion. Und sie müssen beide auf einer Rechnung eines teilnehmenden Händlers aufgelistet werden. Diese Rechnung muss als Scan an Asus übermittelt werden, um den Key zu beantragen. Beim Amazon-Kauf gilt also, dass die Produkte nicht bei verschiedenen Marktplatzhändlern erworben werden dürfen.

Mit dabei sind einige Gaming-Tastaturen, -Mäuse und -Headsets sowie Mauspads, bevorzugt aus der Cerberus-Reihe. Die teilnehmenden Produkte und Händler sind auf der Übersichtsseite von Asus zu sehen, dort lässt sich auch der Key für das Spiel anfordern. Die Aktion ist gültig vom 07. November bis 27. November 2016 - wer zufällig in den letzten Tagen zwei passende Produkte bei einem Händler gekauft hat, kann also ebenfalls teilnehmen. Asus schränkt allerdings ein: Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat (an Keys) reicht.

Übersichtsseite Asus Battlefield 1 Promotion - 2 Asus-Produkte kaufen, Battlefield 1 gratis

Auswahl teilnehmender Produkte bei Amazon: