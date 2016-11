Amazons Blitzangebote starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir in der News angeben. Anschließend sind sie zeitlich und in der Menge limitiert.

Von Dennis Ziesecke |

Das Moto X Play ist ein hervorragend ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone inklusive Update auf Android 6.

Ausnahmsweise nicht in den Blitzangeboten sondern regulär zum besonders günstigen Preis von 224,80€ findet sich aktuell das Moto X Play von Motorola - im Preisvergleich ist es nur selten für weniger als 260€ zu finden.

Das Moto X Play ist mit 5,5 Zoll Displaydiagonale bei FullHD-Auflösung ausgestattet, geschützt ist das Display durch Gorilla Glas 3. Das vorinstallierte Android 5.1 lässt sich problemlos auf Android 6 updaten, was unter anderem den SD-Speicherplatz zur sinnvollen Erweiterung des Festspeichers nutzbar macht. 16 Gigabyte sind fest verbaut, Micro-SD-Karten funktionieren mit bis zu 256 GByte. Für die nötige Rechenleistung sorgt Qualcomms Snapdragon 615, ein ARM-Prozessor mit acht Rechenkernen bei 1,7 GHz. Für die Preisklasse sehr gute Bilder erzeugt die Kamera mit ihrem 21-Megapixel-Objektiv. Die Fotosessions dürfen gerne auch etwas länger ausfallen, bis zu 48 Stunden gibt der Hersteller an und auch in der Realität erweist sich das Moto X Play als Langläufer. LTE-Support sorgt zudem für hohe Internetgeschwindigkeiten mit einem entsprechenden Vertrag.

Moto X Play 16 GB 5,5" Smartphone Android 6 für 224,80€

