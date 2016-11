Das grandiose Open-World-Abenteuer GTA V ist dieses Wochenende für Konsolenspieler günstig zu bekommen. Nur 29 Euro verlangt Saturn auf der eigenen Webseite und in seinem eBay-Store für das Spiel.

GTA 5 bietet auch auf der Playstation 4 spannende Spielstunden.

Wochenendknaller bei Saturn: Wer noch immer nicht bei GTA 5 zugeschlagen hat, bekommt dieses Wochenende einen guten Grund geliefert, es doch zu tun. Nur 29€ kostet das Action-Spektakel für PS4. Saturn bietet das Spiel sowohl in den Filialen als auch im Onlinestore und im hauseigenen eBay-Shop zu diesem Preis an.

Der Titel hat eine Altersfreigabe ab 18 Jahren, weshalb er nicht an Packstationen geschickt werden kann, beim Kauf ist eine Altersüberprüfung nötig. Anschließend bietet das Spiel tatsächlich Erwachsenenunterhaltung - inklusive gefährlicher Irrer, Strip-Club-Aufenthalten und viel Gewalt. Also genau so, wie ein GTA sein muss: überzeichnet und abgedreht. Gerade die Playstation 4 macht bei der Darstellung der guten Grafik eine gute Figur (auch wenn PC-Nutzer jetzt wahrscheinlich nur leicht verächtlich die Augenbraue hochziehen).

GTA 5 - Grand Theft Auto V Playstation 4