Es ist wieder soweit: Ab Montag findet die Cyber Monday Woche von Amazon statt. Acht Tage lang gibt's beim Online-Riesen mehr Blitzangebote und Deals als im ganzen Jahr – mit teilweise bis zu 50% Rabatt. An dieser Stelle sammeln wir ab 21.11. die interessantesten Deals. Am besten gleich Artikel bookmarken!

Während der Cyber Monday Woche von Amazon erwarten Sie täglich über 10.000 Blitzangebote und Angebote des Tages mit bis zu 50 Prozent Rabatt.

Jährlich bietet Amazon in der Cyber Monday Woche und am Black Friday unzählige Produkte zu Schleuderpreisen an. Wer eines der Cyber-Monday-Schnäppchen ergattern möchte, hat vom 21. November bis einschließlich 28. November 2016 die Möglichkeit dazu. Besonders spannende Angebote gibt es am Black Friday, dem 25. November.

So funktioniert's

Zwischen 6:00 und 20:15 Uhr starten auf Amazon die Blitzangebote im 5-Minuten-Takt. Diese sind nur in begrenzter Anzahl und für eine kurze Zeit verfügbar und können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein. Die ersten 30 Minuten lang stehen alle Blitzangebote exklusiv Prime-Kunden zur Verfügung. Unser Tipp: Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen, um sich vor allen anderen die Vorteile für die Cyber Monday Woche zu sichern.

Zusätzlich zu den Blitzangeboten gibt es täglich ausgewählte Angebote des Tages, die jeweils schon ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich sind – aber nur, solange der Vorrat reicht.

Cyber Monday Woche bei GameStar

Wir nehmen die Angebote unter die Lupe und stellen Ihnen hier an dieser Stelle die aktuellsten und besten Deals vor. Am besten bookmarken Sie diese Seite, um pünktlich zum Start der Cyber Monday-Deals kein Highlight zu verpassen.