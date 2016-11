Nicht nur in den eigenen Shops oder bei Amazon unterbieten sich Händler bei den Preisen, auch eBay gilt schon lange als wichtiger Marktplatz für professionelle Händler. Besonders preiswert findet sich dort aktuell eine Tastatur-Maus-Kombi von Cooler Master.

Von Dennis Ziesecke

Unter dem Namen Cooler Master Masterkeys Lite L versteckt sich ein Set aus kabelgebundener Maus und Tastatur für Gamer.

Das Set Masterkeys Lite L von Coolermaster besteht aus einer spritzwassergeschützten RGB-Tastatur im platzsparenden Design. Die Tasten sind zwar nicht mechanisch ausgeführt, bieten aber ein vergleichbares taktiles Feedback bei geringerer Lautstärke und kleinem Preis.

Die RGB-Beleuchtung ist per Tastatur-Shortcut einstellbar, so dass sich Leuchteffekte wie Wassertropfeneffekte oder Wellen in unterschiedlicher Lichtstärke konfigurieren lassen. Die Tastenkappen des Keyboards können ausgetauscht werden, sie sind kompatibel zu den Cherry-MX-Kappen.

Die optische Maus im Set nutzt den Avago 3050-Sensor und bietet eine Umschaltung der DPI-Werte zwischen 500 und 3500 DPI in vier Stufen. Die Omron-Schalter sind auf lange Lebensdauer ausgelegt, neben den Standardtasten verfügt die Maus über zwei Seitentasten. Auch bei der Maus wurde eine RGB-Beleuchtung im Scrollrad und am unteren Rand integriert.

