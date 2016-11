Am Donnerstag ist Cybersale, zumindest bei Cyberport: Diese Woche bietet der Händler Logitechs G710 zum Sonderpreis an. Mit dem HP 350 G2 gibt es zudem ein hochwertiges Office-Notebook.

Die Logitech G710 setzt auf hochwertige mechanische Tastenschalter, ist dabei aber sehr leise.

Mechanische Gamer-Tastatur von Logitech

So manch jugendlicher Gamer lebt in Angst, beim Zocken außerhalb der von den Eltern erlaubten Zeit aufgrund zu lauter Tastengeräusche erwischt zu werden. Eine diskussionswürdige These, auch wenn mit der Logitech G710 niemand wegen zu lautem Klickens besorgt sein muss. Die mechanische Tastatur arbeitet tatsächlich sehr leise, bietet dabei aber gutes taktiles Feedback und schnelle Reaktionszeiten.

Auf der Pflicht-Featureliste von Gaming-Eingabegeräten gehört offenbar schon länger eine RGB-Beleuchtung, auch Logitech verzichtet nicht darauf. Die Beleuchtung lässt sich wahlweise als Zwei-Zonen-Beleuchtung oder als Komplettillumination einstellen. Seitlich finden sich noch sechs programmierbare Zusatztasten, die Windows-Taste hingegen lässt sich sperren. Dank 26-Key-Rollover sind auch Mehrtasteneingaben problemlos möglich.

