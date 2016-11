Bei Gamesrocket gibt es an diesem Wochenende einige interessante Rabatt - 90% auf The Whispered World und 75% auf Saints Row IV beispielsweise.

Von Dennis Ziesecke |

Saints Row bietet abgefahrene Open-World-Action im noch abgefahrenerem Setting - inklusive eines Präsidenten der tatsächlich mit anpackt.

Saints Row, The Whispered World und Cosmonautica im Deal

Bei Gamesrocket gibt es auch schon vor der legendären Cyber-Woche und dem Black Friday spannende Schnäppchen zu finden. An diesem Wochenende ruft beispielsweise Saints Row IV sehr laut nach Aufmerksamkeit - für nur 4,95€ sollten Actionfans nicht mehr lange nachdenken.

Passend zum Thema sind auch der Season-Pass für Saints Row IV sowie Saints Row The Third ebenfalls im Angebot. Wem das jetzt zu viel Ballerei und zu wenig Nachdenken ist, der sollte The Whispered World eine Chance geben. Das Adventure von Daedalic ist auch zwei Jahre nach Release jeden Cent seiner dank Deal gerade einmal 1,95€ wert.

Saints Row IV - Game of the Century Edition für nur 4,95€

Aktuelle Angebote bei Gamesrocket