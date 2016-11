In der Cyber-Monday-Woche gibt es deutlich mehr und günstigere Tagesangebote als im restlichen Jahr. Die Aktionswoche startet mit einigen Highlights aus unterschiedlichen Bereichen - wir suchen täglich die besten Deals für Gamer heraus.

Von Dennis Ziesecke |

Am Montag in den Tagesangeboten: Das Lenovo Miix 510, ein 12,2 Zoll Windows-Convertible mit viel Leistung.

Tagesangebote der Cyber-Monday-Week am 20. November

In der heißesten Angebotswoche des Jahres präsentiert Amazon deutlich mehr Tagesangebote als an sonstigen Tagen. Auch für Gamer sind heute einige interessante Deals dabei - bis zu 50% lässt sich gegenüber den normalen Amazon-Preisen sparen, spürbare Preiserhöhungen im Vorfeld der Aktionen konnten wir nicht beobachten.

Ein tolles Weihnachtsgeschenk, notfalls für den Käufer selbst, gibt das Lenovo Miix 510 ab. Der Tablet-PC ersetzt dank 12,2 Zoll Displaydiagonale, Intel Core i5-6200U, 8 GByte RAM und einer 256 GByte großen SSD sowie einer ansteckbaren Tastatur auch ein Notebook. Dank Windows 10 erkennt das Gerät automatisch, ob es als Tablet oder als Notebook genutzt wird. Tablet-Nutzer starten daher im praktischen Kachel-Modus, Notebook-Nutzer auf dem Desktop.

Ebenfalls in den Tagesangeboten sind zahlreiche aktuelle Spiele für PC und Konsolen. Und mit der Xbox One S 1 TB im Bundle mit Gears of War 4 und einem zweiten Controller sogar die passende Konsole. Bei den Spielen ist das neben Battlefield 1 und Call of Duty etwas untergegangene Titanfall 2 mit dabei. Trotz denkbar schlechtem Release-Zeitpunkt: Das Spiel ist unterhaltsam und das sowohl im Singleplayer- als auch im Multiplayermodus. Die wilden Sci-Fi-Schießereien von Call of Duty: Infinite Warfare sind übrigens ebenfalls in den Tagesangeboten zu finden. Bei Titel ab 18 Jahren erhebt Amazon allerdings eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 5€.

Lenovo Miix 510 Windows-Tablet/Convertible Core i5-6200U, 256 GB SSD für 699€

Xbox One S 1 TB + Gears of War 2 + 2. Controller für 289€

