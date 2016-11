Auch Saturn beteiligt sich am Trubel zur Black-Week und bietet neben interessanten Wochenangeboten auch täglich und stündlich wechselnde Deals an. Die Angebote aus dieser News gelten die ganze Woche, auf kurzfristige Schnäppchen gehen wir gesondert ein.

Bei Saturn gibt es aktuell 75€ Sofortrabatt beim Kauf eines Xbox-Bundles.

Noch keine aktuelle Konsole im Haus? Oder ist einfach nur ein UHD-Blu-ray-Player fällig? In diesem Falle bietet Saturn diese Woche einige schön Deals für Microsoft-Fans und alle, die es werden wollen. Diverse Bundles der XBox One S sind bei Saturn aktuell um 75€ im Preis reduziert. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb beziehungsweise an der Kasse im Laden abgezogen.

So kostet die Xbox One S mit 500 GByte Festplattenspeicher und beiliegendem FIFA 17 dank Direktabzug nur 224€. Für 244€ gibt es das Bundle mit Xbox One S 1 TB und Gears of War 4 - doppelter Speicher für 20€, endlich faire Speicherpreise im Konsolenbereich.

Ein edles Weihnachtsgeschenk gibt hingegen die Samsung Gear S2 Classic ab, eine Smartwatch mit flottem Innenleben und elegantem Äußeren im Stile klassischer Armbanduhren. Wahlweise in Roségold oder Platin kostet die Smartwatch aktuell nur 299€. Für nur 169€ gibts das passende Smartphone dazu: Das Lenovo Moto G4 verfügt über einen flotten Prozessor, Android 6 und ein 5,5 Zoll großes Display. Ein Update auf Android 7 ist bereits angekündigt. Der 16 GByte große Speicher des Telefons lässt sich per Micro-SD-Karte erweitern, beispielsweise mit der 64-GByte-Karte von SanDisk aus der Black-Week-Werbung von Saturn für 16,99€.

