Neben den im raschen Takt wechselnden Blitzangeboten gibt es auch zahlreiche spannende Tagesangebote bei Amazon zu entdecken. Heute mit im Preise reduzierten Acer-Monitoren, der Xbox One S und Nintendos 2DS.

Von Dennis Ziesecke |

Der Acer Predator GN276HL setzt auf Geschwindigkeit mit einer Reaktionszeit von 1ms und einer Wiederholrate von 144 Hz.

Tagesangebote der Cyber-Monday-Woche

In den Amazon-Tagesangeboten finden sich heute mehrere Acer-Bildschirme, von denen der Acer Predator GN276HL wohl am besten zum Spielen geeignet ist. Acer setzt hier auf ein reaktionsschnelles Panel mit 1ms, kombiniert mit einer Wiederholrate von 144 Hz. Um die Grafikkarte bei derart hohen Bildraten nicht zu überfordern, hat Acer sich für ein Panel mit 1.920x1.080 Bildpunkten entschieden - so ist passend zum vergleichsweise niedrigen Tagesangebotspreis von 249€ für den Bildschirm nicht zwingend eine neue Grafikkarte fällig.

Alternativ kann natürlich auch einfach eine Konsole an den Fernseher angeschlossen werden. Amazon bietet die Playstation 4 Slim mit 1,0 TByte Speicherplatz inklusive Uncharted 4, Driveclub und The Last of Us für 299€ an, das Bundle mit Mafia 3 und Watchdogs 2 in der Steelbook-Edition kostet 329€. Endlich einmal ein potentielles Weihnachtsgeschenk mit adäquatem Spielebundle!

Weitere Tagesangebote bei Amazon:

