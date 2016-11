Auch Lenovo lockt im eigenen Store mit Rabatten - mit dabei sind Notebooks wie das G50 oder das E560 aber auch Tablets wie das Yoga 300. Einen Gutschein über 250€ gibt es für Gaming-PCs von Lenovo.

Von Dennis Ziesecke |

Der Lenovo Y710 bringt viel Rechenleistung auf kleinstem Raum unter.

Mit Gutscheinrabatten lockt Lenovo passend zum bevorstehenden Black Friday, dem Schnäppchentag des Einzel- und Onlinehandels. So gibt es beim Kauf eines Gaming-Rechners im Lenovo-Store einen Rabatt in Höhe von 250€. Voraussetzung: Es muss sich um ein Modell der Reihen Y710 Cube, Y900 oder Y900 RE handeln, außerdem muss der Gutscheincode »GAMING250« eingegeben werden.

Selbstbasteln ist gerade bei kleinen Gehäusen in Kombination mit leistungsstarker Hardware oft eine unschöne Fummelarbeit mit hohem Fluchpotential - der Aufpreis zu einem professionell zusammengestellten Komplettrechner mit schmalen Ausmaßen ist daher durchaus berechtigt, zumal ein Komplettsystem eine problemlosere Abwicklung im Garantiefall verspricht. Die Lenovo-Baureihe Y710 Cube bietet hier zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für den eigenen Wunsch-PC. Das extravagante Gehäuse passt vielleicht nicht unbedingt in jedes Wohnzimmer, wirkt auf dem Schreibtisch aber angenehm bedrohlich - zumindest für Fans von »Battlestar Galactica« an dessen Cylonen-Leuchtaugen es erinnert. Ende der Zeile.

Lenovo Y710 Cube, Y900 und Y900 RE um 250€ reduziert, Gutscheincode: GAMING250

Wandelbar: Das Lenovo Yoga 300 lässt sich als Tablet, Notebook und Videoplayer nutzen.

Nicht nur Desktop-Rechner sondern auch Notebooks und Tablets sind aktuell im Preis reduziert. Das Thinkpad E560 beispielsweise bietet einen sehr guten Kompromiss aus Leistung, Mobilität, Preis und Haltbarkeit. Vor allem die Tastatur ist, obwohl sie sich mittlerweile sehr von denen der Ur-Thinkpads unterscheidet, für Vielschreiber sehr angenehm. Der rote Trackpoint, der Bewegungsknubbel über der Leertaste, funktioniert ebenfalls hervorragend und ermöglicht nach kurzer Eingewöhnung eine effektive Nutzung ohne Touchpad. Im Shop lässt sich das Notebook recht individuell konfigurieren, wir empfehlen die mittlere Konfiguration mit der Bestellnummer 20EV000RGE mit Core i5-6200U-Prozessor, 8,0 GByte RAM, FullHD-Display und Windows 7/10, die dank des eCoupons »HERBST-ANGEBOT« nur 551,20€ statt 689€ kostet.

Interessant ist auch das Windows-Convertible YOGA 300, das mit Celeron N3060, 4,0 GByte RAM und 64 GByte Flash ausgestattet ist. Das 11,3 Zoll große Display löst mit 1.366x768 Bildpunkten auf, als Betriebssystem ist Windows 10 Home installiert. Es verfügt über eine Tastatur, die sich hinter das Display klappen lässt, so dass sich flott zwischen Notebook und Tablet wählen lässt. Es kostet dank des eCoupons »CYBERSALE« nur 263,20€ statt 329€.

Notebooks und Tablets reduziert mit den eCoupons CYBERSALE und HERBST-ANGEBOT