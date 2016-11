Zahlreiche Tagesangebote begleiten die Cyber-Monday-Woche bei Amazon. Heute sind es Beamer, Monitore, PS4-Bundles und diverse Artikel aus dem Bereich PC-Zubehör inklusive DDR3-RAM.

Zwei Playstation 4 Bundles gibt es am Mittwoch in den Tagesangeboten bei Amazon und beide enthalten Call of Duty: Infinite Warfare.

Infinite-Warfare-Bundles mit PS4 Slim und mehr

Solange der Vorrat reicht, dann aber den ganzen Tag: Das sind die Tagesangebote bei Amazon. Heute mit einigen interessanten Angeboten, nicht nur für PC-Gamer. So finden sich zwei Bundles mit Sonys Playstation 4 Slim 1,0 TByte: Für 299€ gibt es die Konsole inklusive Call of Duty: Infinite Warfare und einem zweiten Dualshock-4-Controller, für 329€ gibt es sogar zusätzlich noch Dishonored 2 dazu. Die idealen Weihnachtsgeschenke also, man muss ja nicht unbedingt andere Leute beschenken..

Playstation 4 Slim 1TB Infinite-Warfare-Bundles für 299€/329€

Ebenfalls interessant sind die Deals aus dem Bereichen PC-Zubehör - mit DDR3-RAM, Headsets, Lautsprechern und Eingabegeräten. Das 16-GB-Kit Crucial Ballistix Sport ist für 1.600 MHz ausgelegt und besteht aus zwei DDR3-Speichermodulen zu je 8,0 GByte PC3-12800. Das Trust Tytan 2.1 Lautsprechersystem lässt sich optional auch per Bluetooth verbinden und mit der Roccat Kova findet sich eine hochwertige Gamer-Maus für Links- und Rechtshänder für nur 39,99€.

PC-Zubehör um bis zu 40 Prozent im Preis reduziert

Beamer und Monitor gibt es ebenfalls preiswert in den Tagesangeboten: Acer stellt den H6510BD mit FHD-Auflösung, 3D und 3.000 ANSI-Lumen für 499€ sowie den X1385WH DLP-Projektor mit 1.280x800 Pixeln und 3.200 ANSI-Lumen für 349€ zur Auswahl. Von BenQ stammen der GL2450GM mit 24 Zoll, FHD und 2 ms für 111€ und der GL2760H mit 27 Zoll, FHD und 2 ms Reaktionszeit für 147€.

BenQ-Monitore 21 Prozent günstiger

Acer-Projektoren im Preis gesenkt