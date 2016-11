Unter der Bezeichnung ebay WOW! bietet das ursprünglich als Onlineauktionshaus bekannte Unternehmen zahlreiche Händler-Angebote zum Schnäppchenpreis an. Wir haben ein paar interessante Deals herausgesucht - beispielsweise ein portables Super-Nintendo..

Von Dennis Ziesecke |

Der seltsame Name Supaboy S steht für ein portables SNES mit Modulschacht und Anschlüssen für Originalcontroller.

Kein Mini-NES mehr bekommen und die Preise für verfügbare Modelle spotten jeder Beschreibung? Warum überhaupt mit einem NES abgeben, wenn es doch das SNES gibt? Mit dem Supaboy S bietet der auf Retro-Kram spezialisierte Hersteller Hyperkin eine mobile Konsole für Fans des Ninteno-Klassikers an.

Das S-Modell ist eine überarbeitete Version des älteren Supaboy, allerdings sinnvoll erweitert um ein mit 4,3 Zoll größeres Display. Die Konsole erinnert in der Formgebung an eine Mischung aus SNES-Controller und WiiU-Tabletcontroller. Den Platz auf der Rückseite hat der Hersteller genutzt um einen vollwertigen Modulschacht für Original SNES-Module unterzubringen. So lässt sich die liebevoll gehegte Sammlung tatsächlich stilecht zocken. Es werden aber auch Moduladapter für SD-Karten unterstützt. Ersten Tests zufolge gibt es mit einigen PAL-Spielen jedoch noch Probleme, der Hersteller garantiert die Funktion nur, wenn die Spielehersteller sich an die NTSC- oder PAL-Spezifikationen gehalten haben - was seinerzeit nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen forscher Gamedesigner gehörte.

Praktisch ist der Videoausgang mitsamt beiliegendem AV-Kabel. Damit bekommen auch die beiden Controller-Ports auf dem Supaboy S einen Sinn: Dort lassen sich Original-SNES-Controller anschließen um die Konsole am Fernseher als Ersatz für das von Nintendo noch nicht angekündigte SNES Mini zu nutzen. In diesem Falle kann die Konsole via Micro-USB mit Strom versorgt werden, unterwegs sorgt ein Akku für bis zu 10 Stunden Laufzeit.

Bei diesem Deal handelt es sich um ein Vorbesteller-Angebot. Verschickt wird das Handheld ab dem 14. Dezember - immer noch pünktlich zu Weihnachten.

Hyperkin Supaboy S mobiles SNES, 4,3 Zoll, Modulschacht für 99,99€

Weitere WOW!-Angebote

Alle WOW-Angebote bei Amazon im Überblick