Pünktlich zum diesjährigen Black Friday ist bei Steam der große Herbst Sale mit vielen Angeboten gestartet. Unter anderem gibt es bekannte Marken die Grand Theft Auto und Just Cause besonders günstig.

Bis zum 29. November 2016 findet der große Steam Herbst Sale statt.

Bis zum 29. November 2016 um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gibt es tägliche neue Angebote. So gibt es unter anderem auf die Spiele der Serie Grand Theft Auto einen Preisnachlass von bis zu 70 Prozent. Bei der ähnlich actionreichen Marke Just Cause ist sogar ein Rabatt von bis zu 76 Prozent drin.

Wer es lieber etwas düsterer mag, kann sich beispielsweise an Batman: Arkham Knight oder Grim Dawn versuchen. Aber auch Strategen kommen mit Civilization 6 & Co. auf ihre Kosten.

Die Steam-Awards

Mit dem Beginn der Steam-Herbstaktion hat Valve gleichzeitig die Nominierungen für die Steam-Awards gestartet. Die bei solchen Auszeichnungen gewohnten Kategorien sucht man allerdings vergeblich. Stattdessen setzt Valve auf eher ungewöhnliche Preise für »Boaaaahhhh Alter!«-Reaktionen, besonders emotionale Spiele oder Titel, die auch nach Jahren des Spielens immer noch gut sind.