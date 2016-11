Zum Black Friday lässt auch Blizzard so einige lohnenswerte Deals springen. Unter anderem gibt's Overwatch und World of Warcraft zum kleinen Preis. Wir zeigen die besten Angebote im Battle.net-Shop.

Von Maurice Weber |

Zum Black Friday überschlagen sich die verschiedenen Spiele-Anbieter mit Sonderangeboten, und auch Blizzard will da nicht hintenan stehen. Im Battle.net-Shop gibt's derzeit unter anderem Overwatch und World of Warcraft zum reduzierten Preis. Das sind die besten Angebote:

Overwatch: Origins Edition für 34,99€ im Blizzard-Shop

Im Free2Play-Titel Heroes of the Storm warten außerdem eine Handvoll stark reduzierter Bundles, die verschiedene Helden und Skins enthalten. Die sind zwischen 50 und 87 Prozent billiger als gewöhnlich. Das Sparpaket: Parallelwelten mit Sonya, Arthas, Illidan, Tyrande und Sylvanas und den Skins Sonya in Schlachtrüstung des Zorns, Kronprinz-Arthas, Shan'do-Illidan, Tyrande als Blutelfe und Waldläufergeneralin Sylvanas gibt es etwa für 9,99€. Einzeln würden die Bestandteile 82,90€ kosten.