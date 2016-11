Der Online-Händler Notebooksbilliger.de lässt es sich nicht nehmen, eine eigene große Rabatt-Aktion mit dem Titel »Black Weekend« zu starten.

Von GameStar Redaktion |

Im GL752VW stecken eine flotte Nvidia-Grafikkarte und ein schneller Intel-Prozessor.

So funktioniert es: Das Black Weekend bei Notebooksbilliger.de läuft vom 24. November bis zum 28. November. Um sich einen der Rabatte von bis zu 50 Prozent zu sichern, muss jeweils am Ende der Bestellung ein passender Rabattcode eingegeben werden. Bei den hier vorgestellten Artikeln nennen wir ihn direkt, sie finden ihn außerdem sowohl auf den Übersichtsseiten zum Black Weekend als auch bei den Produkten selbst in der Artikelbeschreibung.

Asus GL752VW Gaming-Notebook

Mit dem Rabatt-Code BW59 bekommen Sie das Gaming-Notebook Asus GL752VW für nur 1.188 Euro statt 1.397 Euro. Es setzt zwar nicht auf Nvidias neueste GPU-Generation Pascal, sondern auf den Vorgänger Maxwell, die verwendete Geforce GTX 960M-Grafikkarte ist aber dennoch schnell genug, um die meisten aktuellen Spiele in Full HD problemlos flüssig darstellen zu können. Zur weiteren Ausstattung gehören Intels schneller Core i7 6700HQ-Prozessor, 8,0 GByte Arbeitsspeicher, eine 256 GByte SSD und eine 2,0 TByte HDD, das 17,3 Zoll-Display löst gleichzeitig mit Full HD auf und es ist entspiegelt.

Asus GL752VW Gaming-Notebook für nur 1.188,13 Euro

Samsung S34E790C 21:9-Monitor

Samsung S34E790C

Der edle 21:9-Monitor S34E790C ist am Black Weekend mit dem Rabatt-Code BW16 für 150 Euro weniger zu haben. Sein leicht gewölbtes und entspiegeltes Display löst mit 3440x1440 Pixeln auf, die Reaktionszeit liegt laut Samsung bei Spiele-tauglichen vier Millisekunden. Der S34E790C verwendet ein VA-Panel, das besonders gute Kontraste und weite Blickwinkel ermöglicht, durch das 21:9-Format ist in unterstützten Spielen außerdem deutlich mehr von der Welt zu sehen. Der Anschluss an den PC erfolgt wahlweise per HDMI oder Displayport, zu der weiteren Ausstattung gehört unter anderem ein USB 3.0-Hub.

Samsung S34E790C 21:9-Monitor für nur 599,20 Euro

Acer X152H Beamer

Acer X152H

Es muss nicht immer ein Monitor sein: Der Acer-Beamer X152H (Rabatt-Code BW35) kann ein Full HD-Bild auf einer Bildschirmdiagonale von maximal 7,62 Meter darstellen – sowohl Filme als auch Spiele lassen sich so mit Kino-Feeling genießen. Die maximale Helligkeit von 3.000 ANSI Lumen sorgt auch am Tag für ein ausreichend helles und klares Bild. Neben dem 2D-Betrieb beherrscht der Beamer außerdem die 3D-Darstellung, die Lebensdauer der Lampen liegt laut Acer bei 10.000 Stunden.

Acer X152H Beamer für nur 420,49 Euro

