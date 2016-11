Amazon lässt nicht locker: Nach der Cyber-Monday-Woche eröffnet Amazon das Weihnachtsgeschäft mit der Weihnachtsangebote-Woche vom 29.11. bis 06.12. Wir berichten wieder täglich über die neuesten Deals, Rabatte und Blitzangebote!

Es ist Zeit, die Weihnachtseinkäufe zu erledigen - wir helfen dabei, den Überblick bei den Deals zu behalten.

Die Cyber-Monday-Woche mitsamt Black Friday ist vorbei, doch die Blitzangebote hören nicht auf. Amazon verlängert die Angebots-Schwemme vom 29. November bis zum 06. Dezember um das Weihnachtsgeschenk-Shopping preiswerter zu gestalten.

Natürlich gibt es auch weiterhin Tagesangebote, die im Gegensatz zu den Blitzangeboten meist deutlich länger gültig sind - allerdings ist auch hier die Stückzahl limitiert. Einige Produkte wie der Fire-TV-Stick für 24,99€ finden sich immer wieder in den Tagesangeboten doch auch Gamer-Hardware und Spiele gibt es regelmäßig zu entdecken. Bei guten Angeboten weisen wir in einer gesonderten News darauf hin.

Amazon Tagesangebote in der Weihnachtsangebote-Woche

Blitzangebote am 29. November

Der Samsung KU6509 ist ein 43 Zoll Curved-TV mit UHD-Auflösung.

Samsung Curved-TV mit UHD-Auflösung

Gekrümmt ist die Zukunft, zumindest wenn es nach Samsung geht. Die Koreaner versehen aktuell erstaunlich viele Produkte mit gekrümmten Bildschirmen - vom Galaxy-Smartphone über Smartwatches bis hin zu Monitoren und Fernsehern. Um einen solchen handelt es sich beim KU6509, der in der Version mit 43 Zoll Bilddiagonale in den Blitzangeboten vertreten ist. Die Bildschärfe beeindruckt auch bei geringem Sitzabstand dank UHD-Auflösung von 3.840x2.160 Pixeln. 4K-taugliche Konsolen oder PCs werden via HDMI 2.0 angeschlossen, für den TV-Empfang ist ein Triple-Tuner mit DVB-T2/-C/-S2 vorhanden. Niedriger aufgelöste Quellen werden dank Upscaler in UHD konvertiert.

Samsung KU6509 43 Zoll UHD-TV Curved, Triple-Tuner, WLAN ab 14:00 Uhr

Logitech G602 Wireless Gaming Maus

Die Logitech G602 ist für kabelloses Spielvergnügen entwickelt worden, die 2,4-GHz-Funkverbindung arbeitet mit geringen Latenzen und einer Signalrate von nur 2ms. Bei einer Reichweite von bis zu 10 Metern eignet sich die Maus auch sehr gut zum Gaming im Wohnzimmer, wo Mauskabel zum PC nur stören würden. Praktisch ist die hohe Batterielebensdauer von bis zu 250 Stunden im Spielbetrieb.

Logitech G602 Wireless Gaming Maus USB PC ab 13.00 Uhr

Weitere Blitzangebote

Blitzangebote sind zeitlich und in der Stückzahl streng limitiert - bei besonders guten Deals kann das Kontingent daher erfahrungsgemäß sehr schnell vergriffen sein.

Zwischen 0:01 und 19:45 Uhr starten auf Amazon die Blitzangebote im 5-Minuten-Takt. Diese sind nur in begrenzter Stückzahl und für maximal vier Stunden verfügbar und können bei großem Interesse innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein. Die ersten 30 Minuten stehen alle Blitzangebote exklusiv Prime-Nutzern zur Verfügung. Unser Tipp: Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen, um sich vor allen anderen die Vorteile der Blitzangebote zu sichern. Das Abo kann problemlos innerhalb der Laufzeit wieder gekündigt werden.

Wir präsentieren in dieser regelmäßig aktualisierten News die besten Blitzangebote in der Weihnachtsangebote-Woche bei Amazon. Dabei sortieren wir die Unmengen an Produkten und schauen dabei auch einmal über den Tellerrand. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden abgelaufene oder vergriffene Angebote gelöscht und gegen kommende Blitzangebote ausgetauscht. Die Startzeiten für Prime-Nutzer geben wir hinter der Produktbezeichnung an.