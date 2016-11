eBay bietet nicht nur private Auktionen mit Flohmarktcharakter sondern auch zahlreiche seriöse Händler-Shops über die sich einige Schnäppchen finden lassen. Wir helfen beim Stöbern.

Von Dennis Ziesecke |

Der Oculus Rift liegt neben einer Kamera zum Tracking auch ein XBox-One-Gamepad bei.

Oculus Rift und VR-taugliche Hardware im Angebot

Während es in der realen Welt immer dunkler und kälter wird, locken virtuelle Welten mit der Flucht in virtuelle und oft gänzlich unherbstliche Welten. Die Oculus Rift ist weit mehr als nur ein Display in einer Skibrille, Spiele überzeugen durch ein beeindruckendes Mittendrin-Gefühl. Und zumindest Ubisoft bietet zudem Crossplay zwischen PC-VR und PSVR-Nutzern an der Sony-Konsole.

Die Oculus Rift war dabei die Initialzündung für den aktuellen VR-Boom und gilt zurecht als bequemste PC-VR-Brille. Auch die Bildqualität ist etwas besser als bei Hauptkonkurrent HTC Vive. Der Rift fehlt zwar (zumindest im Auslieferungszustand) das beeindruckende Roomscale-Erlebnis der Vive, wer aber sowieso lieber bequem im Sitzen zockt, ist bei der Rift gut aufgehoben. Vor allem Rennspiele und Weltraum-Simulatoren wie Elite sind ein Erlebnis.

Oculus Rift Virtual Reality-Headset für 649€

Der passende Gaming-PC oder doch lieber ein Notebook

Wer sehen neuen Gaming-PC nicht selbst zusammenbauen möchte, greift zu einem Komplettsystem. Auch wenn diese bei Bastlern nicht sehr beliebt sind, stellen sie eine bequeme Alternative zum Frickeln in engen Gehäusen dar und bieten zudem eine Garantie auf das gesamte Gerät. Der Gamer PC von eBay setzt auf hochwertige Komponenten mit viel Leistung - auch für VR in 90Hz. Als Prozessor kommt Intels Core i7-6700K mit vier Rechenkernen und Hyperthreading zum Einsatz, der Arbeitsspeicher ist 16 GByte groß und besteht aus DDR-2133-Modulen. Wichtig für flüssige Bildraten ist vor allem die Grafikkarte: Mit der Geforce GTX 1070 mit 8,0 GByte GDDR5 ruckt jedenfalls erst einmal nichts mehr.

Gamer PC mit Core i7-6700K, 16 GB DDR4, 256 GB SSD, GTX 1070 für 1118,79€

Das MSI GE72VR 6RF bietet beeindruckende-Gaming-Leistung und ist dazu noch VR-tauglich.

Gaming wird immer mobiler, nicht zuletzt dank Nvidias neuen Pascal-GPUs. Die Geforce GTX1060 bietet bereits mehr Leistung als so gut wie jede vorherige Notebook-GPU und ist mit 3,0 GByte GDDR5 ausgestattet. Für ausreichend CPU-Power sorgt der Intel-Quadcore i7-6700HQ, mit 16 GByte ist zudem ausreichend RAM vorhanden. Interessant ist auch das 17,3 Zoll große Display, das nicht nur mit 1.920x1.080 Bildpunkten angenehm hoch auflöst sondern auch 120 Hz liefert. Ein freier M.2-Slot ist fürs Nachrüsten einer SSD vorgesehen, als Datenspeicher steht eine 1,0 TByte HDD zur Verfügung. Im Preisvergleich ist das Notebook nur selten für weniger als 1.499€ erhältlich.

MSI GE72VR-6RF161 Gaming-Notebook i7-6700HQ, GTX1060, Windows 10 für 1259€