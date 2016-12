Bei den Lautsprecherspezialisten von Teufel gibt es aktuell einen Rabattgutschein für 11% Preisnachlass auf zahlreiche Produkte wie das Concept C oder Raumfeld-Lautsprecher.

Von Dennis Ziesecke |

Das Lautsprecherset Teufel Concept C bietet einen hervorragenden Gaming-Sound.

Weihnachts-Shopping bringt deutlich mehr Spaß, wenn sich im Warenkorb der Preis noch etwas senken lässt. Mit dem Gutscheincode RPR-LN7-XN3 funktioniert das tatsächlich: Einfach im Warenkorb den Gutschein hinzufügen und schon reduziert sich der Preis um 11 Prozent. Der Gutschein gilt in vielen Produktbereichen von Teufel, nicht aber auf B-Ware und einige Lautsprecherklassen.

Für Gamer interessant ist beispielsweise das Teufel Concept C, ein 2.1-Lautsprechersystem mit integrierter USB-Soundkarte und kabelgebundener Fernbedienung. Das Schlachtfeldgefühl eines Battlefield 1 beispielsweise bekommt dank des kräftigen 200-mm-Tieftöners eine ganz neue Atmosphäre. Doch auch die beiden 2-Wege-Satelliten machen einen guten Job, so dass neben Spielen auch Filme und Musik gut klingen.

Teufel Concept C für nur 266,99€

Ebenfalls mit dem Gutschein kombinierbar ist das Streamingsystem Raumfeld One S. Der handliche Lautsprecher spielt trotzdem verblüffend klanggewaltig auf und ist dabei auch für den Einsatz beispielsweise im Badezimmer geeignet. Mit krachiger Musik in Aufweck-Lautstärke lässt sich der Tag unter der Dusche doch gleich viel energiegeladener beginnen - an passender Musik dürfte es nicht mangeln. Immerhin unterstützt der Lautsprecher Dienste wie Spotify, Soundcloud, TuneIn, Napster und TIDAL. Und natürlich eigene Musik aus dem Netzwerk. Zwei der Lautsprecher lassen sich via App zu einem Stereosystem kombinieren.

Am AV-Receiver im Wohnzimmer hingegen fühlt sich das 5.1-System Consono 35 MK3 wohl: Spiele an Xbox One oder Playstation 4 bringen mit sattem Raumklang und im Bauch kribbelnden Bässen gleich noch einmal so viel Spaß. Und mit einem dicken Lautsprechersystem in der eigenen Wohnung lässt sich auch die nachbarliche Wham-Leidenschaft besser ertragen. Oder kontern..

Raumfeld One S für nur 204,69€

Teufel Consono 35 MK3 für nur 355,99€