Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

1080p-Beamer nur 499€, Galaxy S7 gratis zum UHD-TV - Cyberdeals bei Cyberport

Bei Cyberport gibt es ein Galaxy S7-Smartphone gratis beim Kauf eines zusätzlich noch im Preis herabgesetzten UHD-Fernsehers von Samsung. Ebenfalls in den Cyberdeals: Beats by Dr. Dre Solo2, HTC One M9 und ein FullHD-Beamer.

Von Dennis Ziesecke |