GOG hat den diesjährigen Winter Sale gestartet. Bis zum 11. Dezember 2016 sind viele Spiele im Angebot, darunter viele echte Hits. Wir empfehlen fünf Titel, die Sie unbedingt spielen sollten.

Von Johannes Rohe |

Der Winter Sale von GOG bietet täglich neue Angebote. Es lohnt sich also, regelmäßig reinzuschauen.

GOG hat seinen diesjährigen Winter Sale gestartet. Bis zum 11. Dezember 2016 läuft die Rabattaktion mit täglich neuen Angeboten, kostenlosen Spielen und mehr. Bei der riesigen Auswahl an Spielen ist es aber verflixt schwer, die Übersicht zu behalten.

Deshalb haben wir fünf Spiele-Highlights herausgepickt, die Sie unbedingt gezockt haben müssen. Wenn einer oder mehrere dieser Titel also noch nicht in ihrer (virtuellen) Spielesammlung steht, sollten Sie unbedingt zuschlagen.

Die hier aufgeführten Angebote stammen von GOG. Wir berichten auf GameStar.de regelmäßig über interessante Sales-Aktionen von Steam, Amazon, Origin, Uplay, GOG und anderen Anbietern und Plattformen.

Anno 1404: Gold Edition

Genre: Aufbaustrategie Preis: 4,69 Euro, 66 Prozent reduziert

Wann gab's eigentlich das letzte Anno? Ach, da war ja Anno 2205, aber dieses Zukunftsgedöns ist nun wirklich nicht jedermanns Sache. Wenn Sie zu den Leuten gehören, die es lieber klassisch mögen, mit hölzernen Handelskoggen und venezianischen Dogen, dann ist Anno 1404 für Sie genau das richtige. Mit dem Orient und seinen neuen Wirtschaftskreisläufen, den Monumentalbauten und dem Bedürfnissystem erweitert es das ursprüngliche Anno-Prinzip um neue Herausforderungen, lässt dabei aber den grandiosen Kern der Vorgänger unangetastet. Geht es nach Maurice dem »Meister aller Strategiespiele« Weber, ist Anno 1404 deshalb sogar das beste Spiel der Reihe.

Der Test von Anno 1404 auf GameStar.de

Hier geht's zum Angebot auf GOG

Brothers: A Tale of Two Sons

Genre: Action-Adventure Preis: 3,79 Euro, 75 Prozent reduziert

Ein Koop-Spiel für einen Spieler? Brothers: A Tale of Two Sons ist in vieler Hinsicht ein besonderes Spiel und ein einzigartiges Erlebnis. Im Adventure der Payday-Macher Starbreeze Studios lenken Sie zwei Geschwister durch ihr Abenteuer - und zwar gleichzeitig mit jeweils einem Analogstick Ihres Gamepads. Diese ungewöhnliche Mechanik nutzt Brothers, um eine emotionale Geschichte zu erzählen. Achtung: Ein Controller ist für Brothers Pflicht.

Hier geht's zum Angebot auf GOG

Grim Dawn

Genre: Action-Rollenspiel Preis: 14,99 Euro, 40 Prozent reduziert

Grim Dawn macht seinem Namen alle Ehre, denn lebensfroh oder bunt ist hier bis auf die Magieeffekte beim Zerlegen unserer Gegner gar nichts. Das Ende der Welt ist schon mehr oder weniger über die Zivilisation hinweggefegt, um die Reste streiten sich Fanatiker, Kultisten und widerwärtige Dämonen. Zumindest bis wir eintreffen und in bester Titan-Quest-Manier mit einer Mischung aus zwei frei wählbaren Skill-Bäumen aufräumen - dank potenziell ewig währender Item-Suche und Skill-Perfektionierung etliche Stunden lang.

Der Test von Grim Dawn auf GameStar.de

Hier geht's zum Angebot auf GOG

Star Wars: Knights of the Old Republic

Genre: Rollenspiel Preis: 3,79 Euro, 59 Prozent reduziert

Star Wars: Rogue One steht vor der Tür und was gibt es besseres zur Einstimmung als eines der besten Star-Wars-Spiele aller Zeiten vom legendären Studio Bioware? Knights of the Old Republic hat zwar schon einige Jährchen auf dem Buckel, dennoch ist der Kampf gegen den finsteren Darth Malak noch so fesselnd wie eh und je. Sie bereisen bekannte Schauplätze der Filme, treffen knifflige Entscheidungen, führen packende Kämpfe und verändern das Schicksal des Universums. Völlig logisch also, dass KotOR zu den liebsten Star-Wars-Spielen unserer Redakteure zählt.

Der Test von Star Wars: Knights of the Old Republixc auf GameStar.de

Hier geht's zum Angebot auf GOG

The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY

Genre: Rollenspiel Preis: 29,99 Euro, 40 Prozent reduziert

Okay, dieser Tipp ist wirklich, wirklich abgedroschen, aber die Game of the Year Edition von The Witcher 3 ist wirklich, wirklich so gut, dass man sie nicht oft genug empfehlen kann. Wer auch nur ein bisschen für Rollenspiele übrig hat, darf The Witcher 3 nicht verpassen. Egal ob Storytelling, Spielwelt oder Kämpfe - das Rollenspiel des polnischen Studios CD Projekt Red setzt Maßstäbe. Die Game of the Year Edition enthält neben dem Hauptspiel die beiden großartigen DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine, die neue Messlatten in Punkto Qualität und Umfang von Downloadinhalten gelegt haben. Bei so einem Paket muss man einfach zugreifen.

Der Test von The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY auf GameStar.de

Hier geht's zum Angebot auf GOG