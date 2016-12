Die Wochenangebote bei Notebooksbilliger.de bieten ein X99-Highend-Mainboard mit 50 Euro Rabatt, LGs G Flex 2 Smartphone und einen 55 Zoll UHD-TV zum Sonderpreis.

Von Dennis Ziesecke |

Der HP Z24bf ist ein 24 Zoll Monitor mit dünnem Rahmen und IPS-Panel.

Mit 24 Zoll Diagonale passt der HP Z24bf auf jeden Schreibtisch und bietet genug Fläche für Spiele und Arbeit. Sein IPS-Panel sorgt für lebensechte Farben, die auch semiprofessionelle Bildbearbeitung ermöglichen, sowie angenehm weite Blickwinkel ohne Farbverfälschungen. Dank Höhenverstellbarkeit lässt der Z24bf sich ergonomisch aufbauen. Wer oft an langen Texten und Tabellen arbeitet, wird hingegen die Pivot-Funktion schätzen. Dank dünner Rahmen lassen sich zwei oder mehr dieser Bildschirme gut als Verbund zusammen nutzen - so wie im Titelbild dargestellt, ganz so breit ist ein einzelner Monitor nicht. Praktisch: HP verbaut einen USB-3.0-Hub mit Schnellladeport, so dass der Monitor auch das Smartphone laden kann.

HP Z24bf 24 Zoll IPS-Monitor HDMI/DP/mDP/DVI, USB Hub für nur 189,99€

Das Asus ROG Strix X99 Gaming besticht mit seiner luxuriösen Ausstattung.

Die schnellsten Prozessoren stammen traditionell nicht aus den Consumer-Schienen sondern sind für Workstations und Server gedacht. Bei Intel ist das aktuell die X99-Plattform mit dem Sockel 2011, für den nicht nur Quad- sondern auch Octa-Core-CPUs existieren. Zu entsprechenden Preisen zwar aber die Leistung von Morgen schon heute abrufen zu können war schon zu CPU-Urzeiten etwas teurer.

Zumindest beim Board lässt sich etwas sparen ohne auf Ausstattung verzichten zu müssen: Das Asus ROG Strix X99 Gaming ist bei Notebooksbilliger aktuell um 50 Euro reduziert erhältlich, so dass es statt 299€ nur noch 249€ kostet. Es bietet Quad-Channel-DDR4-3333 (maximal 128 GByte), Übertaktungsfunktionen und zahlreiche Überwachungsmöglichkeiten für Spannungen und Temperaturen. WLAN ist nach 802.11ac bereits integriert, eine externe Antenne liegt bei. SSDs können nicht nur via SATA sondern auch am M.2-Slot genutzt werden und auch USB 3.1 Typ C ist vorhanden.

Asus ROG Strix X99 Gaming Mainboard LGA2011 für nur 249€

Weitere Angebote bei Notebooksbilliger.de