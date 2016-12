Auf die Weihnachtsangebote folgen die Last-Minute-Weihnachtsangebote. Amazon bietet auch in dieser Woche alle fünf Minuten neuen Blitzangebote und den ganzen Tag über zahlreiche Tagesangebote. Wir berichten täglich über die neuesten Schnäppchen und Rabatte.

Von Dennis Ziesecke |

Alle fünf Minuten gibt es neue Blitzangebote - von Mitternacht bis Mitternacht, eine Woche lang. Heute mit dabei: Der BenQ GL2760H mit 27 Zoll Diagonale und 2ms Reaktionszeit.

Amazon gibt keine Ruhe bis das letzte Geschenk gekauft und der letzte PC aufgerüstet ist. Nach dem Black Friday und der anschließenden Weihnachtsangebote-Woche folgen nun die Last-Minute-Angebote vom 07. Dezember bis zum 14. Dezember. Auch in dieser Woche rauschen die Blitzangebote im 5-Minuten-Takt durch, für die bessere Übersicht filtern wir vorab die besten Angebote heraus.

Weiterhin mit dabei sind auch die zahlreichen Tagesangebote, in denen sich in den letzten Wochen auch immer wieder interessante Gaming-Angebote fanden. Tagesangebote sind zwar den ganzen Tag gültig, die Stückzahl ist aber auch hier limitiert. Bei besonders guten Angeboten weisen wir in einer gesonderten News darauf hin.

Amazon Tagesangebote in der Last-Minute-Angebote Woche

Blitzangebote am 07. Dezember

Wenn unter dem Weihnachtsbaum ein ganz besonderes Technikspielzeug liegen soll: Um 16 Uhr startet bei Amazon das Blitzangebot der Typhoon Q500, einem hochwertigen Quadcopter mit integrierter 4K-Kamera. Im Gegensatz zu den preiswerteren Quadcoptern handelt es sich beim Q500 um ein deutlich hochwertigeres und professionelleres Produkt. Es wird für die Steuerung und Bildkontrolle kein Smartphone benötigt, ein Display ist in die beiliegende Fernbedienung integriert. Eine hohe Reichweite garantiert die 5,8-GHz-Funkstrecke, die von WLAN und Smartphones nicht gestört wird. Ebenfalls dabei sind zwei Akkus, die je etwa 25 Minuten Laufzeit gewähren. Die 4K-Kamera am Gimbal erzeugt beeindruckende Luftaufnahmen, Fotos gelingen mit 12 Megapixeln. Geliefert wird der Quadcopter in einem praktischen Aluminiumkoffer, in dem der Copter und das Zubehör bequem und sicher transportiert werden können.

Yuneec Typhoon Q500 4K Multikopter Set inkl. Aluminiumkoffer, 2 Akkus, SteadyGrip ab 16:00 Uhr

Günstig und groß: BenQ 27 Zoll-Monitor mit FullHD und 2ms

Der BenQ GL2760H bietet mit 27 Zoll Diagonale für Spiele und Anwendungen. Die Auflösung beträgt dabei 1.920x1.080 Bildpunkte. Schlierenbildung adé, das Display bietet eine Reaktionszeit von nur 2 ms. Dank Anschlüssen für VGA und HDMI eignet sich der Bildschirm sowohl für ältere aber liebgewonnene Rechenknechte als auch für moderne PCs oder Konsolen.

Verschiedene Bild-Presets sorgen bei jeder Gelegenheit für das beste Bild - und das augenschonend, flimmerfrei und letztendlich auch energiesparend.

BenQ GL2760H 27 Zoll FHD-Monitor 2 ms ab 10:00 Uhr

Weitere Blitzangebote mit Startzeit:

Blitzangebote sind zeitlich und in der Stückzahl streng limitiert - bei besonders guten Deals kann das Kontingent daher erfahrungsgemäß sehr schnell vergriffen sein.

So funktioniert's

Zwischen 0:01 und 19:45 Uhr starten auf Amazon die Blitzangebote im 5-Minuten-Takt. Diese sind nur in begrenzter Stückzahl und für maximal vier Stunden verfügbar und können bei großem Interesse innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein. Die ersten 30 Minuten stehen alle Blitzangebote exklusiv Prime-Nutzern zur Verfügung. Unser Tipp: Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen, um sich vor allen anderen die Vorteile der Blitzangebote zu sichern. Das Abo kann problemlos innerhalb der Laufzeit wieder gekündigt werden.

Wir präsentieren in dieser regelmäßig aktualisierten News die besten Blitzangebote in der Weihnachtsangebote-Woche bei Amazon. Dabei sortieren wir die Unmengen an Produkten und schauen dabei auch einmal über den Tellerrand. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden abgelaufene oder vergriffene Angebote gelöscht und gegen kommende Blitzangebote ausgetauscht. Die Startzeiten für Prime-Nutzer geben wir hinter der Produktbezeichnung an.