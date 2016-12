Bei Saturn (nur Online) und Amazon gibt es aktuell den Philips 55PUS6101/12, einen 55 Zoll UHD-Fernseher mit Ambilight, für nur 555 € - die perfekte Begleitung für die neue Xbox One oder PS4 aber natürlich auch für Gaming-PCs.

Von Dennis Ziesecke |

Der Philips 55PUS6101/12 ist ein 55" Fernseher mit 4K-Auflösung und Ambilight.

Großes Bild, viele Bildpunkte, gute Bildqualität und moderne Anschlüsse - das ist, zusammengefasst, die Wunschliste vieler TV-Käufer im Vorweihnachtsgeschäft. Den ebenfalls relevanten Punkt des niedrigen Preises liefern jetzt Saturn und Amazon zusätzlich: Der Philips 55PUS6101/12 bietet mit 55 Zoll ein großes Bild, mit 3.840x2.160 Bildpunkten eine beachtliche Menge an Bildpunkten, die Bildqualität überzeugt ebenfalls und HDMI 2.0 ist vorhanden. Und mit nur 555€ ist auch der Preis mehr als nur verlockend.

Zusätzlich ist der Fernseher mit Ambilight ausgestattet, um die Wand neben dem TV farblich passend zum TV-Geschehen auszuleuchten - ein verblüffender Effekt, der den Bildeindruck noch erweitert. Der integrierte Triple-Tuner empfängt DVB-C, DVB-S2 und auch das neue DVB-T2 inkl. H.265-Codec und CI+-Slot. Flotte SmartTV-Funktionen gibt es ebenfalls, so dass auch Netflix 4K problemlos zu empfangen ist. Alternativ finden natürlich Konsolen und PCs Platz an einem der HDMI-Port - vor allem in Verbindung mit einer Xbox One (und deren UHD-BD-Laufwerk) beeindruckt der Fernseher.

Dieses Angebot gilt ausschließlich Online, die stationären Saturn-Filialen werden beim Aktionspreis also nicht mithalten. Im Gegenzug wird der Fernseher versandkostenfrei geliefert.

Philips 55PUS6101/12 55 Zoll UHD-TV mit Ambilight, SmartTV, Triple-Tuner für nur 555€